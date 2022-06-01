Актер Евгений Миронов посетил Мариуполь

Российский актер Евгений Миронов посетил Мариуполь, сообщает «Лента.ру». Он рассказал, что посещение города было одним из самых тяжелых моментов в его жизни. В ходе визита Миронов также встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра. Актер также отметил, что он приезжал в город по собственной инициативе.

Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами — это совсем другое дело. И вчерашний день — один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек, из Сибири, в том числе, и помогают. Детей в больницах, которые пострадали, — рассказал Миронов.

Ранее стало известно, что 3 мая город посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. В Мариуполе его сопровождал Денис Пушилин. 5 мая в Мариуполе побывали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Позже город также посетил Российский вице-премьер Марат Хуснуллин.