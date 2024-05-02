Актер Данила Гребнев умер в 29 лет в Петербурге

Фото: vk.com/palantay

Данила Гребнев

Российский актер Данила Гребнев скончался в возрасте 29 лет, сообщили в пресс-службе Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая. Руководство учебного заведения выразило соболезнования в связи со смертью Гребнева, который был выпускником театрального отделения 2015 года.

Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа. Это талантливый актер, поэт, музыкант, философ, светлой души юноша, с которым всегда легко работалось. Обладал тонким чувством юмора, всегда был активным участником мероприятий, — сообщили в колледже.

Ранее российский режиссер Федор Петрухин умер в возрасте 72 лет. Среди его работ значатся фильмы «Дина», «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели» и «Подсолнух». Кроме того, Петрухин работал над сериалами: «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Одиссея сыщика Гурова».

В апреле также стало известно о смерти советского и российского актер Виктора Степанова, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он сыграл одну из ролей в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина в 1959 году. После сменил сферу деятельности и трудился в российской самолетостроительной корпорации, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.