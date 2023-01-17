Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы Актер Адабашьян заявил, что пока рано говорить о выписке Михалкова из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Актер Александр Адабашьян заявил, что госпитализированного режиссера Никиту Михалкова пока рано выписывать из больницы. По словам артиста, режиссер и сам понимает, что в этом вопросе не стоит торопиться, сообщает KP.RU.

Бодрый, веселый, в хорошем настроении. Внутрь к нему все еще не пускают, там жесткий карантин. Но он не скучает. Просто так в потолок не смотрит. Активно занимается работой по телефону. Обговаривает планы и по «Бесогону», и по репетициям своей театральной академии, — рассказал Адабашьян.

5 января пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина сообщила о его госпитализации в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь после госпитализации 10 января. Он сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.