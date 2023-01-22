«Акт недопустимого вандализма»: РПЦ о сожжении Корана в Швеции РПЦ осудила акцию сожжения Корана в Стокгольме

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Владимир Легойда

Акция сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме является «актом недопустимого вандализма», написал в Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что в политической борьбе нельзя «переходить границы человечности» и «оскорблять религиозные святыни».

Сожжение Корана в Швеции у посольства Турции — акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни, — заявил он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон извинился перед мусульманами за акцию и выразил соболезнования всем верующим. Он назвал произошедшее неуместным актом неуважения.

МИД Турции осудил сожжение Корана и призвал власти Швеции отреагировать на произошедшее. В ведомстве заявили, что уровень исламофобии и дискриминационных движений в Европе достиг тревожного уровня.

Активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме 20 января, сообщили представители ультраправой партии Stram Kurs. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.