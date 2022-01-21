«Враги не спят»: Аксёнов — об угрозах терактов в школах Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что анонимные сообщения с угрозами о минировании образовательных учреждений региона, поступившие 21 января, были отправлены из-за границы. Управление ФСБ России по республике проводит расследование. Глава региона убеждён, что виновные будут найдены, передаёт ТАСС.

У нас враги не спят. Только разговаривал с начальником управления ФСБ России по Республике Крым. Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю, по городу-герою Керчь. В данном случае могу сказать, что сообщения идут из-за границы, не внутрироссийские провокаторы, а именно заграничные. Управление ФСБ России по Республике Крым проводит расследование. Уверен, что обнаружим, кто этим занимался, — сказал глава Крыма.

21 января сообщения о минировании получили учебные заведения ряда крупных городов Крыма. В Керчи поступила информация о минировании всех школ города. Занятия были отменены, учащихся эвакуировали.

Ранее сообщения с угрозами минирования получили школы Симферополя и Севастополя, а также севастопольский филиал МГУ, Морской колледж и СевГУ. 20 января угрозы о якобы заложенных бомбах также поступали в школы Тюмени, Челябинска и Магадана.

После новогодних каникул из-за аналогичных угроз были эвакуированы сотни учебных заведений в нескольких крупных российских городах. По мнению силовиков, угрозы поступали из-за рубежа.