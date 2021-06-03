Аксёнов рассказал о недвижимости украинских «борцов с РФ» в Крыму

https://static.news.ru/photo/ac0d4352-c503-11eb-9adf-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российские силовики собрали оперативную информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму. Глава региона Сергей Аксёнов рассказал, что эти люди позиционируют себя как «борцы с российским государством», однако почему-то не стесняются иметь недвижимость на территории полуострова, пишет MK.ru.

Аксёнов подчеркнул, что силовики собрали достаточное количество информации. Тем не менее на сегодняшний день её проверяют на соответствие действительности.

Также стало известно, что несмотря на антироссийские настроения, недвижимостью в Крыму владеют в том числе президент Украины со своей женой. На территории полуострова у них имеется квартира. Задолженности по квартплате нет.

Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет, — пояснил глава Крыма.

Тем не менее, если против украинских предпринимателей или чиновников будут возбуждены уголовные дела, в том числе и в России, к ним будут применены соответствующие меры. Однако бизнесменам из соседней страны не о чем волноваться — для них нет никакой угрозы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в 2021 году российский полуостров должны посетить 10 млн туристов, это станет рекордом. По его словам, на туристический поток не окажет влияния ситуация с водоснабжением.