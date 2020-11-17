Аксёнов назвал арест Киевом российских самолётов «жестом бессильной злобы»

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал арест 44 самолётов российских авиалиний за полёты в Крым «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы».

По его мнению, никакого влияния на полёты российских авиакомпаний на полуостров это не окажет. Он напомнил, что Украина уже «арестовывала» российские самолёты, но они как летали, так и летают.

И будут летать всегда, невзирая на «заклинания» украинских «шаманов» в прокурорских мундирах и судейских мантиях, — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона также считает, что конкретные должностные лица на Украине, «штампующие» подобные «неадекватные решения», должны отвечать по российским законам.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолёта. Официальной причиной стали полёты воздушных судов на полуостров. Его Киев считает оккупированной территорией. В связи с этим правоохранительные органы страны расследуют уголовные дела о нарушениях должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов. Им также инкриминируют нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.

В сентябре украинский суд арестовал ещё 65 российских самолётов. Однако фактически это не влияет на выполнение полётов авиакомпаниями.