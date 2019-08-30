https://static.news.ru/photo/a94754cc-cbff-11e9-9328-fa163e074e61_660.jpg Александр Захарченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов и депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская почтили память первого главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко, который погиб в августе прошлого года в результате теракта.

Аксёнов отметил, что Захарченко был настоящим патриотом Донбасса и России, а также защитником Русского мира.

«Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо» — это его слова, которые уже стали крылатыми. Он так жил и так поступал. Царствие Небесное воину Александру и вечная память, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В свою очередь Поклонская подчеркнула , что с погибшим навсегда останется вечная память и любовь народа.

Ранее News.ru писал, что бюст первого главы ДНР открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика. Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.

31 августа 2018 года Александр Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявляли, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.