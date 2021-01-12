Аккаунт женщины, молившей о помощи в Twitter во время пожара, удалён

https://static.news.ru/photo/4de9d5e4-54cc-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аккаунт погибшей во время пожара жительницы Екатеринбурга, которая незадолго до смерти умоляла о помощи в Twitter, удалён. Причины этого неизвестны.

При попытке открыть страницу появляется сообщение, что «такой учётной записи нет», передаёт РИА Новости.

Пожар в многоквартирном доме по улице Рассветной произошёл в ночь на 12 января. Погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка — дочь просившей о помощи женщины. Семья жила на самом верхнем девятом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:58 (0:58 мск), а в 3:05 (1:05 мск) в Twitter появилось первое сообщение от женщины. Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — заплаканная, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка. Последнее сообщение женщина оставила в 3:17 (1:17 мск).

Подписчики пытались успокоить её. Ей написали, что пожарные уже на месте, советовали выйти на балкон и дышать через мокрую ткань.

Причиной пожара стало возгорание на втором этаже девятиэтажного дома. По предварительным причиной стало неосторожное обращение с огнём. По словам врио главы города Алексея Орлова, воспламенение произошло в квартире, где жила неблагополучная семья, писал NEWS.ru.