Аккаунт Неверова взломали в Facebook

https://static.news.ru/photo/b981f0f4-78e7-11eb-9ce1-96000091f725_660.jpg Сергей Неверов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов заявил о взломе его аккаунта в Facebook.

Ну что же, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Когда взламывают, обычно мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моём случае решили, видимо, повеселиться в комментариях и личной переписке. Будьте бдительны, а если есть тема для разговора и общения, лучше лично, — написал в социальной сети политик.

Пост Неверов сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был совершён в Краснодаре с устройства Apple. Заметив это, Facebook прислал политику уведомление о подозрительной активности.

Ранее стало известно, что злоумышленники взломали Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, который посадил самолёт в кукурузном поле в Подмосковье. По данным пресс-службы авиакомпании, взлом произошёл в ночь на 12 января. В аккаунте пилота был опубликован пост, в котором Юсупов якобы просит подписчиков перевести деньги на операцию его матери. В настоящее время страница лётчика недоступна, писал NEWS.ru.