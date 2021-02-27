Аккаунт Неверова взломали в Facebook

Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов заявил о взломе его аккаунта в Facebook.
Ну что же, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Когда взламывают, обычно мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моём случае решили, видимо, повеселиться в комментариях и личной переписке. Будьте бдительны, а если есть тема для разговора и общения, лучше лично, — написал в социальной сети политик.
Пост Неверов сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был совершён в Краснодаре с устройства Apple. Заметив это, Facebook прислал политику уведомление о подозрительной активности.
Ранее стало известно, что злоумышленники взломали Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, который посадил самолёт в кукурузном поле в Подмосковье. По данным пресс-службы авиакомпании, взлом произошёл в ночь на 12 января. В аккаунте пилота был опубликован пост, в котором Юсупов якобы просит подписчиков перевести деньги на операцию его матери. В настоящее время страница лётчика недоступна, писал NEWS.ru.