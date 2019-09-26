https://static.news.ru/photo/226b9b78-e065-11e9-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер РФ Максим Акимов и глава Минтранса Евгений Дитрих во время совещания в правительстве подвергли критике власти регионов за темпы ремонта дорог на федеральные деньги.

Чиновники попытались объяснить отставание погодными условиями, катаклизмами и непреодолимыми обстоятельствами. На что Акимов ответил — субъекты, срывающие план дорожных работ, лишатся дополнительного финансирования в размере 12,6 млрд рублей. Средства хотели выделить на аварийные мосты, пишет « Коммерсант ».

Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги. Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта, — пояснил Акимов.

В апреле 2019 года межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг субъектов Российской Федерации с самыми опасными магистралями. В список вошли 50 регионов с населением свыше миллиона человек.

Список разделён на три зоны: в зелёной расположены территории с самыми безопасными шоссе. Лидером здесь является Томская область. Кроме неё в этой зоне оказались Москва, Удмуртия, Тюменская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Липецкая, Ивановская и Калужская области.

В жёлтой зоне — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Астраханская область, Забайкальский край и другие.

Антилидером рейтинга оказалась Челябинская область. В 2018 году в регионе выявлено неэффективное расходование бюджета на ремонт дорог. Вместе с ней в красной зоне Московская область и Республика Крым.

Ранее News.ru сообщал, что подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края реконструируют. О строительстве полностью новой автотрассы речи не идёт, сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».