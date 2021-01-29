Акция в поддержку Навального в Благовещенске не состоялась

В Благовещенске никто не пришёл на акцию в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. На площади Победы в центре города работает снегоуборочная техника, а также дежурят наряды полиции.
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Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек.
Как ранее писал NEWS.ru, акция в поддержку Навального собрала в Иркутске от 300 до 400 человек. ОМОН оцепил улицу, где проходит акция, с двух сторон, но горожане прошли на центральную улицу Иркутска через магазин «Детский мир». После этого они стали двигаться по улице Ленина в сторону здания правительства.