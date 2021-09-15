Акция в поддержку Навального прошла на Красной площади

Четверо активистов устроили акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Красной площади в Москве. Силовики задержали всех активистов, а также снимавшего их журналиста. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Участники мероприятия развернули плакат с требованием освободить находящегося в заключении политика, а также с выступлением против президента Владимира Путина. Акцию устроили представители «Гражданского общества Калужской области» Светлана и Сергей Лукашовы, Илья Ермаков и Сергей Редников. Кроме того, полицейские задержали журналиста RusNews Евгения Евсюкова.

По данным «ОВД-Инфо», в автозаке силовики избили Ермакова. После этого активистов доставили в ОВД «Китай-город», куда пришлось вызывать скорую помощь. Врачи зафиксировали у активиста царапины и ушибы.

При этом силовики обвиняют в участии в акции и журналиста Евсюкова, который занимался освещением протеста.

Навальный сейчас находится в колонии. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.