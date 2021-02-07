Акциониста задержали сразу после отбытия ареста за перформанс на Арбате

https://static.news.ru/photo/a6d12ef0-6967-11eb-9c0f-96000091f725_660.jpg Павел Крисевич Фото: pavelkrisevich/instagram.com

Художника-акциониста Павла Крисевича задержали прямо на выходе из спецприёмника, где он отбывал срок ареста за акцию с колючей проволокой на Арбате в центре Москвы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

24 января Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Он отбыл 14 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.

Крисевича задержали сразу на выходе из спецприёмника после того, как он отбыл назначенный ему судом срок ареста в 14 дней. В отношении моего доверителя составили протокол, — цитирует Тельнова ТАСС.

Как сообщил его адвокат, новый протокол был составлен по статье о повторном нарушении правил организации или проведения акции. По его словам, санкция по данной статье подразумевает до 30 суток ареста.

5 ноября Павла Крисевича задержали через несколько минут после начала перформанса в поддержку политзаключённых около здания ФСБ, а затем арестовали на 15 суток. Организаторы акции установили крест, на котором «распяли» активиста, а затем развели рядом костёр, в который бросили импровизированные тома уголовных дел.

В августе 2020 года после отравления оппозиционера Алексея Навального он организовал в Петербурге акцию «Томский чай», выйдя на улицу в респираторе военного образца и с подносом, на котором стоял стакан с пенящейся жидкостью. До этого активист имитировал суицид, чтобы поддержать фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, заявлявшего о пытках. Во время слушаний по этому же делу он устраивал перформанс с «жертвенным» манекеном полицейского у стен суда.

Как писал NEWS.ru, Крисевич устраивал акции в поддержку фигурантов по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации). Он приковал себя наручниками к забору у здания суда, после чего начал размахивать дымовой шашкой и кричать «Свободу политзаключённым!».