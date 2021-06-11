Акционист Крисевич задержан на 48 часов по делу о хулиганстве

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Акциониста Павла Крисевича оставят в отделении полиции на 48 часов. Ранее он был задержан за стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Мансур Гильманов.

Его привезли в УВД. Оформляют задержание в порядке статьи 91 УПК РФ. Проходит как подозреваемый по статье о хулиганстве, — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что столичный главк возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, а затем к нему подбежали полицейские и увели. Во время акции он зачитал манифест, который заканчивался словами: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы».