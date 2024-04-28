Акционер крупного российского банка умер при загадочных обстоятельствах Скончался акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков скончался на 54-м году жизни, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. По информации издания, бизнесмен мог совершить самоубийство. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка, — заявили в банке.

Ранее в Москве был найден мертвым оперный певец Евгений Кунгуров, который участвовал в проектах «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Тело артиста обнаружили около его собственного дома на Зоологической улице. По предварительной версии, артист покончил с собой.

Отец Кунгурова рассказал, что перед смертью его сын постоянно болел. По словам мужчины, это была не депрессия, а другое заболевание нервного характера. Он пояснил, что его сын внешне был здоровым, симпатичным парнем, а внутри у него все было «перековеркано». Как подчеркнул отец артиста, он не представлял, что существует такая «хитрая» болезнь.