Акции в поддержку Навального будут контролировать с помощью дронов

https://static.news.ru/photo/b55faf8e-6dbb-11eb-91f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики готовы привлечь дроны для контроля акций в поддержку Навального 14 февраля в Челябинске. Это будет сделано в том случае, если флешмоб с фонариками перерастёт в несанкционированную акцию.

Полицейские надеются, что после заранее принятых мер участники флешмоба не будут собираться в группы более 10 человек.

Если ситуация начнёт перерастать в нечто большее, то к месту событий перебросят машины с квадрокоптерами. Камеры работают и ночью, с их помощью можно будет отследить передвижение толпы и координировать действия сотрудников правоохранительных органов, — приводит слова неназванного собеседника URA.RU.

Разрешающие способности камер помогут идентифицировать лица отдельных людей даже в темноте. Однако, силовики прекрасно понимают, что участники акции в поддержку Навального в небо смотреть не собираются. Необходимости оценивать массовость мероприятия тоже нет.

Челябинские полицейские уже предупредили участников акции о наказании за попытки перевести флешмоб в формат несанкционированного мероприятия или стихийного шествия. Родителей попросили объяснить детям, что ожидает фигурантов административных дел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики стали задерживать участников антиправительственных акций, опознавая их по камерам наблюдения, «умеющим» определять лица. Соответствующая инициатива в Москве стартовала ещё в 2019 году, она активно использовалась и во время условного карантина в первую волну пандемии.