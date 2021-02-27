Акции памяти Немцова завершились в обеих столицах

https://static.news.ru/photo/bbb12b74-7919-11eb-b2ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции памяти политика Бориса Немцова, убитого напротив Кремля, завершились в Москве и Санкт-Петербурге.

Мероприятие прошло в шестую годовщину смерти политика. В Москве акция проходила на Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов. Люди возлагали цветы к месту его гибели.

Начало акции было заявлено на 13:00, но первые люди начали приходить уже в 11:00. Волонтёры раздавали участникам маски. Цветы к народному мемориалу памяти возложили в том числе член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, муниципальный депутат Юлия Галямина, жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и посол США в РФ Джон Салливан.

Машины силовиков стояли рядом, но полицейские не вмешивались в акцию. За всё время на мероприятие пришёл только один человек в футболке с политическими лозунгами: силовики проверили его документы и досмотрели рюкзак. При этом Красная площадь была закрыта для посещения, передаёт РИА Новости.

По информации из Twitter проекта «Белый счётчик», на 19:00 акцию посетили девять тысяч человек.

В Санкт-Петербурге цветы возлагали возле Соловецкого камня на Троицкой площади — памятника жертвам политических репрессий. На место мемориала поставили несколько портретов Немцова, а также зажгли свечи.

Силовики окружили площадь металлическим забором, а на входах поставили рамки металлодетекторов.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля, перед завершением рабочей поездки в Москву, к месту гибели Немцова пришёл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейское внешнеполитическое ведомство отметило, что Боррель почтил память выдающегося оппозиционного деятеля, который был убит шесть лет назад в центре Москвы.