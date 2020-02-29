https://static.news.ru/photo/2d49956a-5ae8-11ea-a293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве началась акция, посвящённая пятой годовщине со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Её участники направились маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Шествие получилось массовым. По визуальным оценкам, собрались примерно 6-7 тысяч человек. Колонна состоит из нескольких частей, в начале каждой идут люди с плакатами. Среди них есть в том числе и призывающие к смене власти в стране.

Московская полиция усилила меры безопасности по всему маршруту следования людей. Тщательнее проверяют пассажиров и на близлежащих станциях метро.

Вместе с тем, как отмечает корреспондент NEWS.ru, организаторы нелояльны к некоторым представителям СМИ и время от времени препятствуют работе журналистов, которые пытаются снять шествие на видео или сделать фотографии вблизи. Одного из фотографов достаточно грубо вывели под руки. Беспрепятственно работает в основном оппозиционная пресса. Журналисты гостелеканалов были освистаны участниками.

В отличие от московской акции шествие в Санкт-Петербурге было не столь многочисленным. В нём приняли участие, по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек. Несколько из них были задержаны.

Акции памяти Немцова также состоялись в других городах России — в частности, в Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске и Воронеже.

Ранее NEWS.ru писал, что площадь в Праге, рядом с которой находится посольство РФ, была названа именем убитого российского политика. Горсовет столицы Чехии принял соответствующее решение на основании обращения граждан.