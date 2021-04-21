Академика РАН задержали из-за митинга

Силовики задержали физика, члена Российской академии наук Ефима Хазанова в Нижнем Новгороде, сообщил сам учёный. Причиной стал репост в соцсети с информацией о митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Академик рассказал, что его увезли в ОВД «Канавино», где на него в присутствии адвоката оформляют протокол, вероятно, об административном правонарушении. Он отметил, что его задержание связано с социальными сетями, но не раскрыл подробностей,
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович пояснила, что претензии силовиков связаны с репостом в соцсети. На странице учёного в Facebook журналисты обнаружили репост сообщения штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде, где говорится о подготовке к акции в поддержку оппозиционера.
Хазанов — заместитель директора по научной работе Института прикладной физики РАН. В 2019 году он получил Государственную премию в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Днём 21 апреля сотрудники правоохранительных органов активно начали задерживать людей в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране ещё до начала мероприятий задержали 90 человек.
Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия. Также в столице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь.
Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор предупредили об ответственности за распространение информации о митингах и участие в них.