Академик сообщил об опасном синдроме у детей из-за COVID-19

При заражении коронавирусом у детей и подростков может развиться синдром Кавасаки, в результате которого поражаются средние и мелкие артерии, воспаляется кожа и слизистые оболочки. Об этом рассказал URA.RU советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, академик РАН Виктор Малеев.

Он предположил, что при заражении коронавирусом иммунная система начинает работать сильнее и синдром Кавасаки связан с этим. Проявиться он может не сразу, а на четвёртый день. Но из-за распространения штамма «дельта» это всё равно быстрее, чем раньше, когда симптомы приходили к шестому дню.

Резко нарушается дыхание, развивается воспаление, которое затрагивает всю сосудистую систему, в том числе кожные и подкожные слои, появляются высыпания, воспалительные кровоизлияния. Моментально начинаются отеки, может поражаться эндотелий сердца, могут возникнуть тромбозы легочных сосудов, — описал Малеев опасность осложнения.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, что дети рискуют столкнуться с иммунными последствиями от COVID-19, несмотря на лёгкую форму болезни.