Академик рассказал о низком качестве российского образования

Позиции российского образования в мировом рейтинге продолжат падать. Эта проблема усугубится, если не ликвидировать кадровый кризис и не улучшить качество образования. Об этом «ФедералПресс» рассказал академик Российской академии образования, депутат Государственной думы II–VII созывов Олег Смолин.

По его словам, на сегодняшний день российские учебные учреждения всё меньше и реже попадают в мировые топы по качеству образования, постоянно опускаясь в рейтинге.

Сейчас можно прогнозировать усугубление комплекса проблем, имеющихся в российском образовании. Можно ожидать нарастания кадрового кризиса, падения качества образования большинства людей на фоне отдельных успехов элитарного образования, снижения социальной ориентированности детей, — считает эксперт.

Поэтому, если проблемой не заняться сейчас, будущее российского образования будет не совсем перспективным, заключил Смолин.

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