Академик рассказал, кто «зарубил» проект орбитального корабля «Буран» Академик Каторгин: проект космического корабля «Буран» закрыл Горбачев

Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС

9–10 октября 1988 года. СССР. Казахская ССР. Кызылординская область. Ленинск. Вывоз универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия» с орбитальным кораблем многоразового использования «Буран» на стартовую площадку космодрома Байконур

Проект орбитального космического корабля «Буран» закрыл президент СССР Михаил Горбачев, заявил NEWS.ru академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. По его словам, политик негативно относился к проекту.

Почему проект «Буран» закрыли? Это надо спросить у Горбачева, он, правда, на том свете. Зачем он разваливал СССР? Он относился к космонавтике прохладно, даже негативно. Ему все это было не нужно почему-то, — сообщил Каторгин.

Он добавил, что у СССР были все возможности и условия продолжать реализацию проекта, в частности, была подготовленная команда для пилотируемого полета, ее готовили очень давно, ее возглавлял летчик-космонавт Игорь Волк.

Волк мечтал полететь на «Буране», — резюмировал Каторгин.

«Буран» разработали в СССР по программе «Энергия-Буран». Аппарат совершил единственный полет в космос 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа. В 1990-м работа по проекту была приостановлена, а 25 мая 1993-го Совет главных конструкторов предприятия окончательно прекратил реализацию идеи.

В 2002 году единственный экземпляр «Бурана» (изделие 1.01), летавший в космос, получил сильные повреждения при обрушении кровли монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, где аппарат хранили вместе с готовыми ракетами-носителями «Энергия».

В июне 2021 года бывший на тот момент главой Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космический корабль на Байконуре взяли под круглосуточную охрану после того, как неизвестные проникли на космодром и разрисовали корабль граффити. Глава госкорпорации отметил, что недостроенный «Буран» и его макет «в своё время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана».