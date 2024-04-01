Активность во время сна может оказаться самым ранним признаком болезни Паркинсона, предупредил академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что симптом может проявляться через размахивание руками и сбрасывание предметов с прикроватных полок.
Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания, — пояснил академик.
В норме в фазе быстрого сна у человека должен отключаться мышечный тонус. При болезни Паркинсона же пациент активно двигается, как бы участвуя в своем сновидении. Если такое нарушение присутствует, через 10-15 лет человек может столкнуться либо с деменцией, либо с болезнью Паркинсона, предупредил Иллариошкин.
Если у человека есть такое нарушение изолированное, то с 70% вероятностью у него через 10-15 лет разовьется либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия — три болезни, связанные с патологией альфа-синуклеина, — заключил академик.
Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что воздействие ультразвуковыми волнами на головной мозг может помочь избавиться от сильного тремора при болезни Паркинсона. По ее словам, данную процедуру проводят бесплатно в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, расположенном в Москве.