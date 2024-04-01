Академик раскрыл ранний признак болезни Паркинсона Академик Иллариошкин: активность во сне может быть признаком болезни Паркинсона

Активность во время сна может оказаться самым ранним признаком болезни Паркинсона, предупредил академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что симптом может проявляться через размахивание руками и сбрасывание предметов с прикроватных полок.

Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания, — пояснил академик.

В норме в фазе быстрого сна у человека должен отключаться мышечный тонус. При болезни Паркинсона же пациент активно двигается, как бы участвуя в своем сновидении. Если такое нарушение присутствует, через 10-15 лет человек может столкнуться либо с деменцией, либо с болезнью Паркинсона, предупредил Иллариошкин.

Если у человека есть такое нарушение изолированное, то с 70% вероятностью у него через 10-15 лет разовьется либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия — три болезни, связанные с патологией альфа-синуклеина, — заключил академик.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что воздействие ультразвуковыми волнами на головной мозг может помочь избавиться от сильного тремора при болезни Паркинсона. По ее словам, данную процедуру проводят бесплатно в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, расположенном в Москве.