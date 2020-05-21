Академик РАН засомневался во второй волне коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/e05658ce-9ae3-11ea-86f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса в ярков выраженном варианте может и не наступить в России. Такое мнение высказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

Он сослался на то, что в Москве и в общем по России тоже ждали явного пика заболевания, но он так и не наступил.

Никто не знает, когда будет вторая волна. Есть такое мнение, что будет вот так тлеть, вообще не будет ярко выраженной волны, — сказал академик в эфире телеканала «Россия 24».

Оптимизм, заметил эпидемиолог, вселяет стабильность прироста числа заразившихся. И это позволяет надеяться, что дальше никакого резкого повышения инфицирования не будет. Ещё одна оптимистическая цифра — число выздоровевших, которое превышает число обратившихся, хотя последнее всё ещё достаточно большое.

Сейчас в Москве наблюдается хорошая динамика, положительная. Что там будет делаться в регионах, мы не совсем знаем. Вот вдруг «выстрелил» Красноярск. В Красноярске поднялось количество больных, в Дагестане, — рассуждает академик.

Озадачивает и повышенное число летальных исходов, но в целом экспрт назвал ситуацию «оптимистической».

В России на сегодня зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927.

Ранее NEWS.ru сообщал, что академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал преждевременным обсуждение вероятности второй волны коронавирусной инфекции. По его словам, выявление новых заражённых в Китае не означает рецидив эпидемии в стране.