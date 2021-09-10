Академик РАН спрогнозировал окончание масочного режима

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, когда ждать окончания масочного режима. Скорее всего, этого не произойдёт как минимум до Нового года, сообщает радио Sputnik.

Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года, — заявил академик.

Покровский посоветовал этой осенью как можно активнее пользоваться масками, так как можно спровоцировать новый всплеск коронавируса, гриппа и респираторных инфекций.

Маска — наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса, — аргументировал врач.

По словам Покровского, маски стоит носить и тем, кто привился от коронавируса. Тем более, что многие возвращаются домой из отпусков, которые проводили в других регионах или за границей.

Всё это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года, — сказал академик.

По словам врача, опыт других стран показывает, что использовать маски в общественных местах нужно как можно чаще. Чем меньше людей носят маски, тем вероятнее новая волна заболеваемости, считает академик.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим ещё рано отменять. Даже с учётом хороших темпов вакцинации этот способ поможет предотвратить повышение заболеваемости коронавирусом.