Профессор РАН рассказал, когда в России ждать пика заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/bde5eb00-7979-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда в России наступит пик пандемии коронавируса. По его словам, его можно ожидать в начале мая.

Он подчеркнул, что сейчас число заболевших увеличивается с каждым днём в основном благодаря тому, что больше людей стали тестировать на инфекцию.

Но, несмотря на эту ситуацию, мне кажется, что в начале мая будет пик заболевания, а потом пойдёт на спад. И к концу июля — середине августа глобально в мире, как и у нас, мы почувствуем значительное облегчение, — заявил он в интервью «Интерфаксу».

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы заболевание исчезло, нужно, чтоб им переболела большая часть населения. Те, кто не заболел, должны либо получить прививку, либо сидеть на карантине.

Останется, вероятно, некоторое количество людей, которые не переболели, но раз исчезнет вирус, то и болезнь прекратится, — заключил эксперт.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что пик эпидемии в РФ ожидается через 10–14 дней. По её словам, только по истечении этого срока эпидемия пойдёт на спад. Такие данные были получены группами прогнозирования, куда входят лучшие в стране математики и биологи, писал NEWS.ru.