Академик РАН подтвердил, что Навальному в Омске вводили противоядие

https://static.news.ru/photo/19d74798-e733-11ea-9a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Омские врачи вводили Алексею Навальному атропин, который действительно является противоядием. Такая версия прорабатывалась медиками, хотя внешних признаков отравления у оппозиционера они не наблюдали.

Отравление Навального маловероятно, считает академик РАН, ректор Российской медакадемии Дмитрий Сычёв. Навального обследовали при поступлении в больницу, чтобы установить диагноз, и никаких следов отравляющих веществ не обнаружили, приводит слова академика Life.ru.

Но, несмотря на отсутствие характерных проявлений, противоядие всё-таки было введено.

Для лечения отравления применяются так называемые реактиваторы холинэстеразы и атропин, — поясняет Сычёв.

Второй препарат и был введён блогеру. Что до заявлений немецких специалистов, которые сразу разглядели отравление, то это может быть вызвано особенностями генетики пациента, но окончательный результат может дать только дополнительное обследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 24 августа берлинская клиника «Шарите», где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно — до сих пор неизвестно.