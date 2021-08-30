Академик РАН опроверг сообщение о нашествии комаров-переносчиков лихорадки

Оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила нет. Об этом заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Роспотребнадзор ранее на своём сайте сообщил, что из-за обилия осадков осенью в Россию могут появиться комары, являющиеся переносчиками лихорадки Западного Нила. Однако Малеев заявил, что оснований для беспокойства нет, поскольку лихорадка Западного Нила переносят комары, обитающие в южных широтах.

Нет причин волноваться сейчас, когда дело идёт к осени – комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом, — пояснил Малеев.

Он добавил, что действительно, в 2019 году были вспышки лихорадки Западного Нила в Греции, Италии, Румынии. Однако на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию.

Более того, если у человека поднялась температура, появилась лихорадка, то в первую очередь, надо побеспокоиться, не COVID-19 ли это, так как случаи заболевания им в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного.