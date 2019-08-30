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Академик РАН и РАМН, эксперт ВОЗ, бывший руководитель НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Юрий Рахманин рассказал, какое влияние на организм оказывает поддельная питьевая вода.

В первую очередь он напомнил, что человек на две трети состоит из воды, являясь, по сути, «водяным существом». При этом пожилые люди состоят из воды на 55–60%, взрослые — на 70–75%, новорождённые — на 80%, а шестинедельный эмбрион — на 97%.

В нашей основе лежит водная матрица. От воды, которую мы пьём, зависит многое. Наши развитие, полноценность, ясность ума, состояние зубов, функционирование органов, риск развития онкологических заболеваний и активное долголетие, — пояснил академик.

По его словам, также существует вода, ухудшающая качество жизни. Поэтому за её подделку нужно ввести уголовное наказание по аналогии с лекарствами.

Подделка воды — преступление против человечности, — подчеркнул он.

Рахманин уточнил, что информация, что бутилированная вода «придумана американцами, чтобы деньги зарабатывать», является чистейшей профанацией. Он пояснил, что как врач и учёный не может советовать пить сырую воду из-под крана, потому что нельзя гарантировать её безопасность, передаёт « Профиль ».

Как писал News.ru, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что более 25% от всей продаваемой в России питьевой воды — фальсификат.