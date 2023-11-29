Академик оценил перспективы совместных исследований Луны Россией и Китаем Академик Железняков: исследования Луны Россией и Китаем перспективны

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Совместные исследования Луны Россией и Китаем достаточно перспективны, считает член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. В беседе с НСН он пояснил, что в одиночку построить станцию на естественном спутнике Земли очень тяжело. Для России совместная работа с Китаем по данному вопросу является важным сотрудничеством.

Для России это очень важное сотрудничество, потому что в одиночку потянуть строительство лунной станции очень тяжело. Международное сотрудничество, тем более с Китаем, который выделяет значительные средства на космические исследования, для нашей страны будет перспективно, — уточнил эксперт.

Железняков подчеркнул, что осваивать космос совместно эффективнее и экономичнее. Такое сотрудничество должно привести к более масштабным результатам. Эксперт подчеркнул, что к исследованиям уже захотели присоединиться некоторые страны, в том числе Пакистан, ОАЭ и Белоруссия. Он пояснил, что у этих государств был выбор: заняться совместным проектом с США или с Россией и Китаем.

Пока конкуренция не просматривается, потому что неизвестно, что можно добывать на Луне. Вот когда найдут какие-то ресурсы, если будет интерес у многих стран к этим ресурсам, тогда можно будет обсуждать какие-то разногласия, — заключил Железняков.

Ранее стало известно, что Китай в 2024 году запустит четыре корабля к своей космической станции на орбите. Планируется запуск «Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19» с тайконавтами, а также грузовых аппаратов «Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8».