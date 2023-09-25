Академик объяснил, что происходит с погодой в центральной России Академик Семенов назвал «застывшие атмосферные волны» причиной теплого сентября

Сентябрь в центральных регионах России выдался необычайно теплым, и связано это с сезонными изменениями атмосферной циркуляции, рассказал в беседе с aif.ru врио директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, академик Владимир Семенов. Он пояснил, что в сентябре погода начинает переход из летнего состояния в зимнее, что иногда выражается в образовании продолжительных антициклонов, или «застывших атмосферных волн»

Это своего рода застывшая атмосферная волна. Когда она устанавливается, воздух хорошо прогревается при ясной погоде. А постоит такой антициклон неделю-другую — и вот уже становится долгоживущим, или блокирующим, и мы его ассоциируем с бабьим летом, — отметил академик.

Между тем, как пишет издание, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее заявил, что бабьего лета в регионах Центральной России еще не было. Он напомнил, что бабье лето — это период теплой, сухой и ясной погоды после затяжного ненастья, а его в сентябре на европейской территории России не наблюдалось. По словам метеоролога, похолодание начнется только в последнюю неделю сентября и будет иметь, скорее, «эмоциональный характер», так как даже такие температуры на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Как предположил академик Семенов, сентябрьская волна тепла будет не последней в нынешнем осеннем сезоне.

Застывшие атмосферные волны, при которых воздух хорошо прогревается, в средних широтах могут образовываться до середины октября. Поэтому я не спешил бы провожать это бабье лето. Скорее всего, оно еще вернется, — резюмировал эксперт.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что начало отопительного сезона в Москве может сдвинуться на вторую половину октября. По словам специалиста, второй месяц осени в столице будет теплее нормы на три градуса.