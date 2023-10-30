Академик Асмолов заявил о «цифровом разрыве» между поколениями Академик Асмолов: дети стали «цифровыми аборигенами», а взрослые — «мигрантами»

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Процесс образования детей и взрослых в современном мире — это разные механизмы, заявил NEWS.ru доктор психологических наук завкафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. По его мнению, новые поколения рождаются в мире «цифровой социализации», а взрослым приходится овладевать новыми технологиями и сервисами.

В современном образовании [наблюдается] цифровой разрыв между поколениями. Мы, например, такие люди, как я (старшее поколение. — NEWS.ru), называемся «цифровыми мигрантами»: мы только приходим и учимся жить в этом мире. Дети же являются «цифровыми аборигенами», которые с самого начала живут в цифровой среде, — заявил Асмолов.

Ученый пояснил, что «сегодняшний ребенок рождается в мире цифровой социализации» и «как рыба в воде живет в цифровом мире». А более старшим поколениям «приходится овладевать многочисленными IT-технологиями».

Если, например, вы приносите ребенку четырех-пяти лет ту или иную печатную книгу, в которой красивые рисунки, он берет и старается пальцами их раздвинуть, будто это экран. Иными словами, наши дети уже другие, — добавил академик.

Также Асмолов отметил, что один из главных вопросов современного образования на всех уровнях заключается в том, как научить человека учиться. По его мнению, ключевым моментом умения учиться является «возможность рождения мотивации, стремления и желания» делать это.