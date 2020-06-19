Академии Минобороны впервые проведут набор офицеров удалённо

Высшие военные учебные заведения России в этом году впервые проведут набор слушателей дистанционно — по видеоконференцсвязи.

Как пояснили «Парламентской газете» в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, такое новшество позволит в условиях сложной эпидемиологической обстановки отобрать офицеров без их отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы.

К вступительным экзаменам с 1 июня по 15 июля в 15 военных вузов будут допущены кандидаты, успешно сдавшие предварительный конкурсный отбор. Оценивать их будут удалённо специально созданные приёмные комиссии по индивидуальным методикам, разработанным с учётом специфики и направления подготовки военных специалистов.

Минобороны ожидает, что в этом году удалённый отбор пройдут более чем 1,5 тысячи офицеров. После зачисления с 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры.

Также новый формат зачисления предполагается и для абитуриентов военных вузов. Будущие курсанты смогут пройти вступительные испытания на базе военкоматов. Для этих целей в регионы отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. При этом абитуриенты смогут выбрать для поступления любое высшее военное учебное заведение Минобороны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские выпускники смогут подавать заявления в университеты и институты с 20 июня, в том числе и дистанционно. На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 он также отметил, что в 2020 году сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ) планируют более 736 тыс. школьников. Его основной период пройдёт с 3 по 23 июля.