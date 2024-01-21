Айгуль из «Слова пацана» сфотографировалась в золотых трусах за полмиллиона Анна Пересильд снялась в фотосессии в золотых трусах за полмиллиона рублей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд приняла участие в фотосессии для журнала «Москвичка», в рамках которой предстала перед фотокамерами в золотых трусах, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». По его данным, стоимость необычного предмета гардероба составляет около полумиллиона рублей.

В интервью автору «Москвички» Альберту Галееву Пересильд рассказала, что ожидает еще одну громкую роль, которая станет не менее популярной, чем Айгуль в «Слове пацана».

Это лишь второй номер «Москвички», а мы уже гадаем, сможет ли кто-то побить возрастной рекорд Ани Пересильд? Нашей героине всего 14, а она уже практически наравне делит славу со знаменитыми родителями, — говорится в Telegram-канале журнала.

Ранее Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужно продолжение. Она объяснила, что проект должен уйти на пике популярности. Актриса добавила, что в случае запуска второго сезона следует ввести новых героев.

Кроме того, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» отражает некий культ закрытости, который присутствует в России. По его словам, в стране, как и в сериале, есть поляризация, когда люди делятся на своих и чужих.