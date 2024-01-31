Ахеджакову всерьез хотят лишить имущества. Это патриотизм или людоедство?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит конфисковать имущество за фейки о ВС РФ. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин тут же пригрозил конфискацией Алле Пугачевой и Лии Ахеджаковой. Но что по сути означают подобные заявления?

Убивший дракона сам становится драконом

«Самые рьяные предатели, русофобы — Ахеджакова и Пугачева. Как минимум в отношении этих двоих персонажей нужно закон применять. Мы будем наблюдать, если они будут снова дискредитировать СВО, будем просить, чтобы их привлекали к ответственности. Ахеджакова желала победы Украины. Под этот закон она подпадает, жалко, что он не был принят раньше», — заявил Виталий Бородин в интервью NEWS.ru.

И заявление это, честное слово, потрясло. Если с Аллой Борисовной, как говорится, все не так однозначно, то на Ахеджаковой хочется заострить внимание.

Автор этой колонки не разделяет мнений Лии Меджидовны. Больше того, глядя почти на любое ее высказывание, самое мягкое словосочетание, которое может применить, звучит так: солнечный кретинизм. Ни малейших симпатий не вызывает политическая позиция артистки, а ее слова в адрес России провоцируют раздражение и даже злость.

Но при всей антигосударственной позиции Ахеджакова не отказалась от гражданства страны, не уехала из России и даже не была признана иностранным агентом. Она всю жизнь честно проработала в театре.

И когда абсолютно всерьез предлагается отобрать имущество у 86-летней женщины, которая ничего преступного не сделала, лишь наговорила массу глупостей, — это вызывает оторопь.

Мы наблюдаем ту самую ситуацию, когда партийные установки берут верх над человечностью. Когда демонстрация любви к Родине становится важнее элементарного сострадания.

Подобная риторика не нова. Этот путь на наших глазах прошло одно небратское государство. Именно там торжествует идеология «Украина по над усе». И к чему пришли наши «небратья» — мы наблюдаем воочию.

Не позорьте патриотов

Главное, что хочется сказать: высказывания отдельных спикеров — это не универсальная позиция крыла, именуемого «русские патриоты». Автор этого текста — патриот своей страны. И я глубоко убеждена, что человеческое участие выше лозунгов. Что жалость к пожилой, пусть и, возможно, неумной женщине, отдавшей всю жизнь театру и кино, — важнее популистских демаршей.

Что нельзя лишать имущества на основании глупости, в конце концов. Не преступления, а глупости, подчеркну.

Ахеджакова не осуждена российским судом, а значит, преступлений не совершала. Я понимаю, насколько подкупает публичных спикеров сладострастное коллективное «одобрям-с», направленный народный гнев, но ведь нужно видеть элементарные этические границы.

В любой, даже очень непростой ситуации неплохо бы в первую очередь оставаться людьми.

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