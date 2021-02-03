Ахеджакова раскритиковала российских силовиков в эфире украинского ТВ

https://static.news.ru/photo/a4b41c4c-6613-11eb-9ba6-96000091f725_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Лия Ахеджакова раскритиковала в эфире телеканала «Украина 24» российские власти и силовиков, которые, по её мнению, неоправданно жестокими действиями пытаются запугать участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Такое впечатление, что на Москву какие-то иноземцы напали, и вот против них все возможности силовиков — Росгвардия, ДПС, полицейские. И всё это направлено на то, чтобы запугать людей, чтобы им неповадно было, — цитирует «Царьград» актрису.

По её словам, уровень жестокости правоохранителей в России растёт, а в силовых структурах работают только те, кому доставляет удовольствие избивать и издеваться над людьми.

Власть боится потерять власть. Выходят интеллигентные люди, с их стороны полное отсутствие агрессии, это поразительно, и против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки, — заявила Ахеджакова.

Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других российских городах 23 и 31 января. Вечером 2 февраля несогласные с решением суда в отношении оппозиционера также вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, Симоновский суд удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.