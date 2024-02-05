Агроном рассказала, как заваривать чай с наибольшей пользой Агроном Тихонова: чай нужно заваривать при температуре 95-100 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чай, как и любое другое растительное сырье, превращается в полноценный настой только в результате заваривания при температуре от 95 до 100 градусов, рассказала в беседе с «360» ученый-агроном и эксперт по чаю Елизавета Тихонова. По ее словам, кипяток способствует эффективной экстракции полезных веществ из чайных листьев в напиток.

При любой другой, более низкой температуре <...> он не заварится. Чай будет сам по себе, вода — сама по себе. Только температура 95-100 градусов дает эффект экстракции в настой питательных веществ чая, — пояснила специалист.

Тихонова также отметила, что больше всего у чая ценится верхушка — почка с двумя-тремя листочками, которые содержат растительные гормоны ауксины. Они обладают стимулирующим действием, ускоряя межклеточный обмен веществ. Кроме того, чай способствует укреплению стенок сосудов и замедляет процесс формирования жировых отложений внутри сосудов, снижая рис развития атеросклероза, гипертонии и возникновения тромбов. Кроме того, чай является богатым источником калия, необходимого для нормальной работы сердца и участвующего в выработке энергии.

В нем огромное количество калия. <...> Много калия и в картофеле, и в бананах, но они перевариваются от двух до восьми часов. А чай всасывается мгновенно, — подчеркнула специалист.

Ранее врачи рассказали, что при регулярном употреблении чай способен замедлить механизм старения. Для этого в день нужно выпивать не меньше трех чашек этого напитка.