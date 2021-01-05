Агроном рассказала, как правильно хранить мандарины

https://static.news.ru/photo/e7a36076-500b-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В домашних условиях дольше остаются сочными и сладкими мандарины с плотной кожицей, но лучше всего цитрусовые сохраняются в прохладном месте, рассказала агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова.

Любые фрукты, овощи «дышат», а при охлаждении внутренние процессы снижаются. Если долго держать мандарин в тепле, кожура становится сухой, но внутренние процессы не тормозятся. И хотя во всех цитрусовых высокое содержание витамина С, за счёт чего меньше развиваются всевозможные патогены, в конечном итоге они всё равно начинают заболевать и, самое главное, теряют вкусовые качества. Поэтому хранить их лучше в прохладе, — рассказала в эфире радио Sputnik Тихонова.

По её словам, мандарины можно даже замораживать, но хранить их после этого нельзя, нужно сразу съедать. Кроме того, после морозильной камеры внутренняя белая часть кожуры мандарина — альбедо — начинает горчить. Чтобы замедлить процесс гниения, мандарин, как и другие фрукты, можно смазать растительным маслом. Это создаст дополнительную защитную плёнку, нечто вроде второй кожуры, которая поможет сохранить свежесть. Если же на плодах уже появилась плесень, их нужно не раздумывая выбрасывать.

Если вы видите на фрукте грибковые пятнышки, уже лучше его не есть, даже если поражена только наружная часть. Взрослому человеку ещё можно, микробиота кишечника справится, а у детей это может вызвать всякие болезни, — предупредила специалист.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала, что за день можно съедать только четыре мандарина. В свою очередь врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева уточнила, что мандарины имеют невысокую калорийность, поэтому их могут есть следящие за фигурой люди.

Кроме того, в них содержится много витамина C, а также витамины группы B, витамин A, каротин, кальций, магний, фосфор — в общей сложности 10–15 витаминов и минеральных веществ. По её словам, этот фрукт можно и нужно употреблять с белыми прожилками, так как это клетчатка, которая помогает нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно это полезно тем, кто страдает сахарным диабетом.