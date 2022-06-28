Агроном рассказал, в каком случае овощи с дачи могут быть опасными Агроном Костылев предупредил об опасности пестицидов и нитратов в овощах с дачи

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Выращенные на даче овощи могут представлять опасность, если не были соблюдены правила выращивания сельскохозяйственных культур, заявил агроном Даниил Костылев. По его словам, нередко плоды могут быть заражены нитратами и остатками пестицидов, передает Lenta.ru.

Нитраты овощи накапливают в больших количествах, если их перекармливать азотом. Например, внести много навоза или азотных минеральных удобрений. Многие овощи, например всеми любимые огурцы и капуста, при избыточной подкормке азотом могут содержать до тысячи миллиграммов нитратов в килограмме продукции. То есть съели полкило таких огурцов и уже превысили норму нитратов в 1,5 раза, — пояснил Костылев.

Он также добавил, что нитраты также могут накапливать в себе сельскохозяйственные культуры зеленого цвета, например салат, петрушка или сельдерей. Чтобы избежать подобных ситуаций, он порекомендовал тщательно следовать инструкциям на упаковке удобрений. Костылев также отметил, что овощи и фрукты могут примерно две-три недели после опрыскивания содержать в себе пестициды. Чтобы не допустить попадания опасного вещества в организм, агроном посоветовал собирать урожай не раньше чем через месяц после последнего использования этих химикатов.

Ранее главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов заявил, что вырастить овощ-гигант самостоятельно можно, для этого нужно выбрать правильный сорт. Во вторую очередь важны условия: питательные вещества, почва, солнце, подходящая для растения температура.