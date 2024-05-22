Агроном рассказал, какие удобрения нужно вносить в почву в мае Агроном Маслов: в мае в почву вносят комплексные удобрения

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В мае в почву можно вносить комплексные удобрения, поскольку после зимы она нуждается в полезных веществах, рассказал в беседе с ОТР кандидат наук по овощеводству Вячеслав Маслов. Он напомнил, что азотные удобрения садоводам лучше использовать ранней весной.

Если мы говорим про общие рекомендации, то ранней весной мы вносим азотные удобрения. Чуть позже мы вносим комплексные удобрения на весну — лето, — уточнил Маслов.

Агроном добавил, что на грядки можно вносить органические или минеральные удобрения с более широким спектром. Первые необходимо рассыпать по периметру грядки из расчета 20–40 л на квадратный метр, а после перекопать землю на глубину около 15 см. Минеральные удобрения лучше выбирать в виде порошка или гранул, так как они постепенно отдают растениям необходимые для питания элементы.

Маслов обратил внимание, что растворимые и гранулированные удобрения можно чередовать. Корневая подкормка подходит для того, чтобы внести питательные элементы непосредственно в почву, а некорневые препараты нужны для опрыскивания зелени.

Садовод Андрей Туманов ранее отметил, что после майских заморозков могли погибнуть теплолюбивые культуры. Такая ситуация наблюдается не в первый раз, из-за чего многие дачники высаживают рассаду в несколько этапов.