Агроном рассказал, как сохранить арбузы на зиму

https://static.news.ru/photo/9b796112-fd88-11ea-abd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У любителей арбузов остались считанные дни, чтобы успеть заготовить их впрок. Часто люди стараются закупать их перед закрытием развалов в конце сентября, чтобы те полежали как можно дольше. Однако есть другие, более эффективные способы, рассказал агроном Михаил Воробьёв.

Полежавшая долгое время ягода, объяснил он, скорее всего, разочарует: в отличие от дынь, арбузы не могут дозревать — они либо протухнут, либо сразу перезреют и станут невкусными.

«Продлить жизнь» арбуза и почувствовать любимый вкус поздней осенью или зимой можно, заморозив арбузные ломтики. Кроме этого, можно сделать из ягоды мёд. Для этого следует отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, вскипятить его, снять пену и аккуратно упаривать до состояния сиропа.

Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим мёдом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб, — цитирует Воробьёва Радио Sputnik.

Агроном отметил, что арбузы также можно мариновать. Это совсем не сложно. Нужно лишь приготовить маринад — такой же, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. В него следует поместить нарезанный дольками вместе с корками плод. Вкус, по словам специалиста, получается необычный вроде бы и привычный арбуз, но кисловато-соленый от маринада.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты по питанию назвали пять полезных свойств арбуза. Вместе с тем, они считают, что в день стоит съедать не более 300 граммов бахчевых.