Агроном перечислила основные ошибки садоводов-любителей

Неопытные садоводы очень часто торопятся высадить рассаду или перекопать землю, поэтому совершают указанные действия раньше положенного срока, заявила агроном Наталья Колядина. Она порекомендовала таким садоводом ориентироваться не по срокам, а по погоде, пишет «Царьград». Например, белить деревья не весной, а поздней осенью.

Абсолютно бессмысленное занятия, которое совершает 90% садоводов во второй половине апреля и мае. Для чего мы белим деревья? В феврале-марте, когда уже лежит снег, но уже светит яркое солнце, солнечные лучи отражаются от снега и вызывают ожог коры у молодых деревьев. Ночью температура резко падает. В такие дни кору ещё и рвёт от перепада температуры. Чтобы этого не происходило, мы белим деревья либо в ноябре-декабре хорошей побелкой, либо в феврале, — пояснила Колядина.

Она также уточнила, что многие садоводы пренебрегают обработкой деревьев химикатами. Колядина порекомендовала проводить эту процедуру в начале весны: пятипроцентным раствором мочевины и железного купороса необходимо опрыскать деревья. Эта смесь, по словам агронома, уничтожает чёрный рак, яйца тли и другие патогены.

Ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что интенсивная работа на дачном участке после зимней паузы опасна для здоровья. Он посоветовал вливаться в процесс постепенно, не забывая об отдыхе, и ставить в приоритет себя, а не труд.