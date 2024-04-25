Агроном дала совет, как вырастить сакуру на даче Агроном Ганичкина: высаживать сакуру лучше на южной стороне своего участка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы вырастить сакуру на своем участке, нужно высаживать дерево на южной стороне дома, где меньше ветра и больше солнца, рассказала «Вечерней Москве» агроном Октябрина Ганичкина. По ее словам, для этого растения важно выбрать рыхлую и плодородную почву.

Специалист объяснила, что сакура не будет расти на глинистых и затопляемых участках, поэтому землю для нее нужно выбрать легкую и плодородную. Также рекомендуется снабдить грунт песком, почвенной смесью или лиственной землей, а перед самой посадкой добавить в почву фосфорно-калийные удобрения или сернокислый калий.

Яму для посадки сакуры нужно выкопать не глубже 50 см, а диаметр ее должен быть около 70 см, отметила агроном. Кроме того, необходимо вбить кол при посадке, его высота должна быть не больше двух метров.

Чтобы сакура выросла, ее нужно хорошо поливать и мульчировать соломой или травой на протяжении долгого времени, добавила Ганичкина.

Ранее агроном отдела биологических исследований Елена Лоторева рассказала, что при выборе саженцев нужно обращать внимание на их ствол, кору и высоту. По ее словам, сейчас самое время выбирать саженцы, поскольку их желательно высадить до 1 мая, пока земля в центральной части России еще влажная.