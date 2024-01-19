Агроном дал советы, как спасти пострадавшие от морозов комнатные цветы Агроном Яковлев: пострадавшие от морозов комнатные цветы нужно перенести в тепло

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Чтобы спасти пострадавшие от морозов комнатные цветы, их следует перенести в самые теплые помещения, посоветовал агроном Василий Яковлев. В беседе с aif.ru эксперт подчеркнул, что не надо размещать горшки рядом с источником тепла: их стоит поставить чуть дальше. Кроме того, не следует поливать цветок, пока он восстанавливается.

Если в доме остались теплые помещения, то растения следует перенести туда. Только не ставьте их прямо близко с источником тепла — от этого им будет только хуже. Разместите подальше, а по мере того, как реанимируемый объект будет «отходить», можно изменять расстояние как удобно, — пояснил Яковлев.

Если температура в доме низкая в течение нескольких дней, то пострадавшие растения следует обрызгивать теплой водой с растворенным антистрессовым препаратом или стимулятором роста. Агроном уточнил, что также надо соорудить над горшком парник из пленки. Для этого можно использовать полиэтилен. В случае, когда растение не восстанавливается после принятых мер, остается только обрезать его до здоровых тканей и пересадить в другую емкость.

Терапевт Тимур Асанов ранее рассказал, что сохранить тепло в квартире при отключенном отоплении можно, если постелить ковры и повесить плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза. Медик добавил, что в такой ситуации стоит закрыть все нежилые или угловые комнаты.