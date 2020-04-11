Агрегаторы такси начали сообщать водителям о необходимости пропуска

https://static.news.ru/photo/802697d6-7c2d-11ea-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компании «Ситимобил» и «Везёт» рассказали о своих действиях при ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Москве. Агрегаторы начали информировать таксистов о необходимости получить пропуск.

Представитель «Везёт» рассказал журналистам ТАСС, что документ могут получить шофёры, имеющие разрешение на работу легкового такси и продолжать работу. В «Ситимобиле» отметили, что водители начнут проверять пропуска у пассажиров, когда механизм такой процедуры установят власти.

Как писал NEWS.ru, с 15 апреля цифровые пропуска станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений на передвижение у горожан.

Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.