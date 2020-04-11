Агрегаторы такси начали сообщать водителям о необходимости пропуска

Компании «Ситимобил» и «Везёт» рассказали о своих действиях при ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Москве. Агрегаторы начали информировать таксистов о необходимости получить пропуск.
Представитель «Везёт»
Как писал NEWS.ru, с 15 апреля цифровые пропуска станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений на передвижение у горожан.
Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.
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