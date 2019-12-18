https://static.news.ru/photo/4648b8c8-2232-11ea-a67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские агрегаторы поддержали разработанный сенаторами и внесённый на рассмотрение Госдумы законопроект о такси.

Компании отметили, что действующее законодательство в данной сфере не решает существующих на рынке проблем и необходимость его обновления давно назрела.

Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси, — цитирует РИА Новости заявление онлайн-сервисов.

Агрегаторы сочли законопроект отвечающим в целом особенностям отечественного рынка. При этом указали на неоправданное, по их мнению, ограничение числа разрешений такси и завышенные требования к водителям. Компании опасаются, что это спровоцирует переход водителей в «серую зону», лишённую контроля качества и страхования.

Сервисы подчеркнули, что новое регулирование должно поддерживать баланс интересов всех участников рынка, и выразили готовность принять участие в экспертном обсуждении проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что группа парламентариев подготовила поправки в КоАП, увеличивающие штрафы для агрегаторов такси до полумиллиона рублей. Такое взыскание может быть наложено на компанию, если она дважды в течение года передаст заказ на перевозку пассажиров лицу, не имеющему на это права.