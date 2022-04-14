Агрегатор такси «Ситимобил» перестал работать с 15 апреля
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:26, 15 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Агрегатор такси «Ситимобил» 15 апреля прекратил работу, передаёт ТАСС. О завершении деятельности компания объявила ещё 31 марта. Дата восстановления работы сервиса пока неизвестна.
Временно не работаем с 15 апреля. Наш сервис и команда поддержки на время перестанут работать, — заявили в компании.
Решение прекратить деятельность «Ситимобил» в России 11 марта приняли акционеры компании — VK и «Сбер». По информации источника, инициатива исходила от главы VK Владимира Кириенко, посчитавшего «Ситимобил» убыточным активом.
Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков ранее отметил, что сервисы такси могут перестать работать в России уже в ближайшие два месяца. По его словам, перевозки «добивают» резко подорожавшие расходники и запчасти, повышение ОСАГО и процентных ставок в банках.
Представители таксопарков считают, что из-за ухудшения условий ведения бизнеса в России могут вернуться «бомбилы». Также снизится безопасность поездок и ухудшится качество сервисов.