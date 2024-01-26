«Агония 22 минуты»: как прошла первая казнь азотом, насколько это гуманно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В американском штате Алабама впервые в истории страны преступника казнили с помощью азота. Согласно заявлению пресс-службы местного генерального прокурора Стива Маршала, таким образом привели в исполнение приговор 58-летнему Кеннету Юджину Смиту. Процедура в общей сложности длилась около 30 минут. Отмечается, что преступник сам выбрал, как именно уйти из жизни. О том, как происходит такая казнь и почему умерщвление азотом вызвало столь широкий общественный резонанс, — в материале NEWS.ru.

За что казнили Смита

Кеннет Юджин Смит совершил в 1988 году убийство женщины, которое заказал ее муж-священник с целью получить страховку и выплатить долги. При этом осужденный пытался добиться судебного запрета на проведение казни, однако его ходатайство было отклонено.

Мужчину должны были казнить еще в прошлом году при помощи смертельной инъекции. Однако процедуру отменили в последнюю минуту, потому что не смогли подключить капельницу. Позже Смит рассказал, что в процессе подготовки к процедуре его «часами кололи иглами».

Как казнят преступников в США

Всего в США в настоящее время одобрено пять способов проведения казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как сообщал Центр информации о смертной казни, основным методом приведения приговора в исполнение на территории США является смертельная инъекция, с помощью которой с 1976 года казнили 1398 человек. Продолжает применяться электрический стул (163 случая), однако основным методом смертной казни он остается только в Южной Каролине. В качестве альтернативных методов казни могут использовать удушающий газ (11 случаев), повешение (3 случая), которое разрешено применять только в Нью-Гэмпшире, а также расстрел (3 случая), который разрешен в качестве альтернативного метода в пяти штатах.

Изначально электрический стул считался гуманным видом казни, но свидетельства людей, присутствовавших при исполнении приговора, говорят об обратном. Очевидцы сообщали, что жертвы бьются в конвульсиях, прокусывают себе язык, изо рта у них идёт пена, происходит непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря. После подачи заряда от кожи осуждённого, как правило, идёт дым, а помещение наполняется устойчивым запахом горелой плоти.

Адвокаты Смита раскритиковали казнь с помощью азота, назвав ее жестоким экспериментом, а своего подзащитного — «испытуемым».

Казнь при помощи чистого азота разрешена в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, однако ни в одном штате до этого дня такой метод не применялся.

Как происходит казнь азотом

Как рассказал NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Александр Колесников, казнь проходит по четкому протоколу, состоящему из набора пунктов.

«Сначала осужденного доставляют в специальную камеру, кладут на кушетку, привязывают к ней и закрепляют прибор — пульсоксиметр. После этого на лицо приговоренного надевают дыхательную маску. Начальник тюрьмы открывает шторы на окне, за которым будут находиться свидетели казни. В данном случае речь шла о двух сыновьях убитой женщины Элизабет Сеннетт», — рассказал Колесников.

В разговоре с NEWS.ru Колесников отметил, что казнь может быть отменена в том случае, если какой-либо из пунктов протокола окажется нарушен.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По его словам, представитель тюрьмы вслух зачитывает так называемый ордер о казни. После этого осужденный вправе произнести короткое слово, сообщил Колесников. Уже после этого, говорит он, включают систему подачи азота.

В своем последнем слове Смит сказал, что «сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад».

«Я ухожу с любовью, миром и светом... Спасибо, что поддержали меня. Люблю, люблю вас всех», — обратился он к членам своей семьи.

Газообразный азот подается в маску в течение 15 минут до появления ровной линии на экране аппарата ЭКГ, который фиксирует остановку сердца. Свидетели видели, как Смит мучился, когда газ стал поступать в маску. Он корчился и метался около четырех минут, после чего еще примерно пять минут тяжело дышал. Губернатор Алабамы Кей Айви подтвердила, что штат казнил Кеннета Смита.

«После более чем 30 лет попыток обмануть систему мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Наконец-то мистер Смит получил то, о чем просил, и это дело наконец-то можно закрыть», — сказала она.

Юджин Смит пытался помешать исполнению приговора и вырывался во время казни, рассказал журналистам комиссар Департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм. По его словам, азот поступал в организм осужденного почти четверть часа. Мужчина в это время пытался задерживать дыхание и всячески вырывался с кушетки, к которой был пристегнут. Его агония длилась около 22 минут, заключил комиссар.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насколько гуманна казнь азотом

Влияние азота на человеческий организм основывается на продолжительности воздействия и концентрации вредных веществ. Как рассказал NEWS.ru врач-терапевт Павел Смирнов, азот начинает действовать в качестве удушающего средства. По его словам, при вдыхании чистого азота человек, как правило, вскоре теряет сознание, а если он не сможет покинуть опасное помещение, то за считаные минуты наступает смерть.

«Отравление азотом обычно начинается с сильнейшего кашля, после чего появляется эйфорийное состояние, вялость, чувство слабости, посинение кожных покровов и дыхательная недостаточность», — сообщил врач.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Гоев рассказал, что казнь с помощью азотной гипоксии гуманнее применяемой сейчас в США смертельной инъекции, когда приговоренный получает коктейль препаратов. По его словам, если все проходит технически верно, то «осужденный просто заснет, без удушья, галлюцинаций или боли». «Вероятно, он почувствует легкое опьянение. Скорее всего, от вдыхания азота мужчина умрет через полчаса, зависит от дозы и особенностей организма, — подчеркнул Гоев.

Между тем правозащитники и адвокаты осужденного до последнего пытались отменить казнь, ссылаясь на Конституцию США, которая запрещает жестокие наказания. Защитники преступника апеллировали к тому, что этот способ еще ни разу не был протестирован, следовательно, Смит выступает недобровольным подопытным.

Судья Остин Хаффейкер, разрешивший этот метод, в своем постановлении признал, что Смиту не гарантируется безболезненная смерть. Однако доказательств того, что он спровоцирует у мужчины дополнительные страдания, по его мнению, также не обнаружено.

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