«Агентство»: в Грузию не пустили российских журналистов и активистов «Агентство»: пограничники не пустили в Грузию шестерых российских журналистов и активистов

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В первой половине ноября 2022 года пограничные службы Грузии отказали во въезде шести российским журналистам и общественным деятелям, сообщил в беседе с «Агентством» глава отделения фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев. В числе тех, кто не смог пересечь границу, оказались журналистка издания «Проект» Екатерина Аренина, активистка Pussy Riot Вероника Никульшина (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и менеджер «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Гала Латыговская. Как рассказали женщины, причины отказов озвучены не были.

Аренина не смогла пересечь границу с Грузией 14 ноября. Как заявила сама журналистка, в качестве обоснования сотрудники пропускного пункта поставили «другие причины». Больше ей ничего не рассказали. То же самое ждало и Никульшину, несмотря на то что у нее был заключен договор аренды в Грузии на полгода вперед. Латыговская же сообщила, что она не получила вообще никакого уведомления от пограничников. При прилете в Грузию ее заставили уехать обратным рейсом без объяснения причин.

Мне ничего не сказали. 50 минут ждала на погранконтроле. Ко мне подбежал человек, спросил, каким рейсом я прилетела. Я сказала, что Turkish Airlines. Он встрепенулся и сказал: «Так, быстрей, быстрей, быстрей, вы сейчас полетите обратно!» — поделилась она.

Ранее президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией, однако окончательное решение останется за правительством и обществом. Она отметила, что большое число россиян, недавно прибывших в страну, является вызовом для Грузии.